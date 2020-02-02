شركة فيسبوك تحارب كورونا بطريقتها

2020/02/02 | 14:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت شركة فيسبوك، اليوم الاحد، محاربة فيروس كورونا على طريقتها الخاصة، إذا قامت بحذف كل المنشورات التي تحتوي على معلومات خاطئة عن الفيروس.وجاء في بيان فيسبوك، “سنبدأ أيضا إزالة المحتوى الذي يحمل ادعاءات كاذبة أو نظريات المؤامرة بعد أن تشير إليها منظمة الصحة العالمية والتي يمكن أن تسبب ضررا للأشخاص الذين يؤمنون بها… ونحن

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