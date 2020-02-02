الفساد في العراق.. معلومات وأسماء تكشفها سومر نيوز

2020/02/02 | 14:27 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



يدر الفساد المالي، الذي تديره الأحزاب في العراق، عوائد مالية فلكية تجنيها أطراف السلطة منذ سنوات طويلة، على ...

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