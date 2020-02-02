الشيخ علي يعلق على حضور

2020/02/02 | 14:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد شن النائب فائق الشيخ علي، اليوم الأحد، هجوما على رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، واصفا أياه بأنه ليس أهلا لتشكيل الحكومة.وتساءل الشيخ علي عن سبب مرافقة المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أبو جهاد الهاشمي، له خلال تكليفه من قبل برهم صالح في القصر الجمهوري”.ونشر الشيخ علي على حسابه الشخصي في موقع “تويتر” صورة للحظة تكليف رئيس الجمهورية، علاوي بالمنصب حيث يظهر على انعكاس الزجاج رجل قال إنه مدير مكتب عادل عبد المهدي السابق، أبو جهاد الهاشمي، وعلق عليها: “أبو جهاد الهاشمي يكلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الثانية بعد عبد المهدي، وعلاوي يقول: سأشكل حكومة بعيدة عن المحاصصة، وسأرفض أي مرشح ترشحه الأحزاب، حتى لو ضغطوا عليَّ!چا أبو جهاد شيسوي رايح وياك للقصر الجمهوري؟”، متابعاً: ” ارحل يا ذيل إيران..أنت ومَنْ معك من الجهات الموالية لايران.ارحل”.ويشغل أبو جهاد الهاشمي منصب مدير مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وهو منصب بدرجة وزير وفقا للقانون العراقي، يتمتع شاغله بصلاحيات واسعة.

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