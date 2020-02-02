كتلة بيارق الخير: جميع القوى السياسية وافقت على تكليف علاوي باستثناء هذين الكتلتين

2020/02/02 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، الاحد (02 شباط 2020)، عن الكتل السياسية التي رفضت تكليف محمد توفيق علاوي بمنصب رئاسة الحكومة المؤقتة من قبل رئيس الجمهورية.





وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف العراقية اياد علاوي، هما فقط من رفضا تكليف علاوي بالمنصب".





واضاف، ان "الكتل الاخرى وافقت جميعها على تكليفه، على اعتباره يحظى بمقبولية أغلب المتظاهرين، والكتل السياسية، وقريب من المحتجين ولديه تواصل معهم".





واوضح الخالدي، أن "علاوي ايضا لديه تخويل بالترشيح من الكثير من اعضاء مجلس النواب، لانه يتمتع بمقبولية لا بأس بها"، مؤكدا ان "برنامجه الحكومي سيتركز على استيعاب العاطلين وفتح فرص العمل وتحسين وضع البلد سياسيا وامنيا واقتصاديا".

يتبع.



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بغداد اليوم-البصرة

أعلنت مديرية مكافحة إجرام قضاء القرنة، الاحد (02 شباط 2020)، القبض على امرأة انتحلت صفة طبيبة وتمارس مهنتها في القضاء بمحافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مكافحة اجرام القرنة تمكنت من إلق

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية في البرلمان العراقي أحمد حاجي رشيد، (02 شباط 2020)، أن إقليم كردستان وضع ثلاثة شروط مقابل الموافقة على دعم ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء.

وقال رشيد في تصريح صحفي، إن "ا

بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر أمني من محافظة النجف، الاحد (02 شباط 2020)، بأن المتظاهرين في المحافظة أقدموا على قطع الطريق الرابط بين المحافظة وكربلاء بواسطة ساتر ترابي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين أقدموا قبل قليل عل

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