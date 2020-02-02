القبض على امرأة انتحلت صفة طبيبة وتمارس مهنتها في قضاء القرنة بالبصرة

2020/02/02 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أعلنت مديرية مكافحة إجرام قضاء القرنة، الاحد (02 شباط 2020)، القبض على امرأة انتحلت صفة طبيبة وتمارس مهنتها في القضاء بمحافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مكافحة اجرام القرنة تمكنت من إلقاء القبض على متهمة انتحلت صفة طبيبة وتمارس المهنة في عيادة طبية وهمية في سوق قضاء القرنة، وبعد التحري تبين انها خريجة الدراسة الإعدادية".وأضاف البيان، أنه "الاجراءات القانونية تم اتخاذها بحقها، وإحالتها الى القضاء لتنال جزاءها العادل".

بغداد اليوم- بغداد

كشف رئيس كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، الاحد (02 شباط 2020)، عن الكتل السياسية التي رفضت تكليف محمد توفيق علاوي بمنصب رئاسة الحكومة المؤقتة من قبل رئيس الجمهورية.





وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "رئيس ائتلاف

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية في البرلمان العراقي أحمد حاجي رشيد، (02 شباط 2020)، أن إقليم كردستان وضع ثلاثة شروط مقابل الموافقة على دعم ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء.

وقال رشيد في تصريح صحفي، إن "ا

بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر أمني من محافظة النجف، الاحد (02 شباط 2020)، بأن المتظاهرين في المحافظة أقدموا على قطع الطريق الرابط بين المحافظة وكربلاء بواسطة ساتر ترابي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين أقدموا قبل قليل عل

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