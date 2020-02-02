طيران الخليج يستأنف رحلاته لإقليم كوردستان بعد أنقطاع دام لـ7 سنوات

2020/02/02 | 14:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

يستقبل مطار اربيل الدولي يوم الاحد أول رحلة لخط طيران الخليج الناقل الوطني للبحرين بعد انقطاع دام لأكثر من 7 سنوات.

وذكرت ادارة مطار اربيل في بيان مقتضب اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان طيران الخليج سيسير ما معدله 3 رحلات جوية اسبوعيا، و بشكل مباشر الى دولة البحرين.

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