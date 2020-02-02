2020/02/02 | 14:29 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب مشرق عباس: المليشيات التي خرج الشعب على جورها ، وخرج الفقراء المعدمون من انصارك ومن غير انصارك ضد جرمها وتبعيتها وفسادها ، ودفعوا الدم غالياً ليقولوا للفاسدين : “ليس من حقكم ان تختطفوا دولة بحجم العراق”..
يوصلون الرسائل اليوم الى المتظاهرين ان :(اذا اردتم دعمنا ونجدتنا ، فسنحميكم من القبعات الزرق )!! هل تدرك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلى الصدر: الصورة خادعة ياصديقي.. مشرق عباس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يوصلون الرسائل اليوم الى المتظاهرين ان :(اذا اردتم دعمنا ونجدتنا ، فسنحميكم من القبعات الزرق )!! هل تدرك […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلى الصدر: الصورة خادعة ياصديقي.. مشرق عباس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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