إلى الصدر: الصورة خادعة ياصديقي.. مشرق عباس

2020/02/02 | 14:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب مشرق عباس: المليشيات التي خرج الشعب على جورها ، وخرج الفقراء المعدمون من انصارك ومن غير انصارك ضد جرمها وتبعيتها وفسادها ، ودفعوا الدم غالياً ليقولوا للفاسدين : “ليس من حقكم ان تختطفوا دولة بحجم العراق”..يوصلون الرسائل اليوم الى المتظاهرين ان :(اذا اردتم دعمنا ونجدتنا ، فسنحميكم من القبعات الزرق )!! هل تدرك […]

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