ماهي توازنات القوى الشيعية التي تعكسها تسمية محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء؟.. حارث حسن

2020/02/02 | 14:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: حارث حسن صحيح ان صفقة تسمية علاوي تشبه في العديد من جوانبها تلك التي افضت لتسمية عادل عبد المهدي ، لكن هنالك العديد من المؤشرات التي توحي بان هذه الصفقة تترجم أيضا تحولًا في موازين القوى ، يرتبط الى حد ما باختفاء السيد سليماني والسيد المهندس عن الساحة.لو كان سليماني حيا، فعلى الأرجح […]

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