مدير مجاري كربلاء يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع تغليف مبزل الحيادرة

2020/02/02 | 14:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن مدير مجاري كربلاء المقدسة عن استمرار العمل بمشروع تغليف مبزل الحيادرة في قضاء الحر.وذكر المهندس عبير سالم في حديث لـ”العهد نيوز”، نسخة منه، ان “المشروع الذي كان بتوجيه مباشر من المحافظ تقوم به مديريتنا مع مديرية صيانة مشاريع الري والبزل في كربلاء وذلك بتطهير هذا المبزل وتمديد أنابيب عملاقة […]

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