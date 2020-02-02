الهند تعلق اصدار تأشيرات الدخول الكترونية للمواطنين الصينيين

2020/02/02 | 14:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السفارة الهندية في الصين، اليوم الاحد، عن تعليقها اصدار تأشيرات الدخول الالكترونية للمواطنين الصينيين بسبب فيروس كورونا.

وقالت السفارة في بيان انه "نظرا لبعض التطورات الحالية، يتم تعليق تأشيرات الدخول الإلكترونية إلى الهند بأثر فوري".

وأضافت أن "كل من لديه سبب قهري لزيارة الهند يمكنه الاتصال بسفارة الهند في بكين أو القنصليات الهندية في كل من شنغهاي أو قوانغتشو فضلا عن مراكز تقديم طلبات التأشيرة الهندية في هذه المدن".

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