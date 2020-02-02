أحمد مكي في السعودية لعرض أول مسرحية له

2020/02/02 | 14:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصل الفنان المصري، أحمد مكي، اليوم الاحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادا لعرض أول تجاربه المسرحية.

واختار أحمد مكي أن يقف على خشبة المسرح لأول مرة، من خلال إحدى شخصياته المحببة للجمهور، وهي "حزلقوم"، التي جسدها في فيلم "لا تراجع ولا استسلام" ومسلسل "الكبير أوي".

ويبدأ عرض مسرحية "حزلقوم" الأربعاء المقبل، وهي من بطولة نخبة من نجوم الكوميديا، على رأسهم بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وميرنا جميل.

يشار إلى أن هناك العديد من المسرحيات التي عرضت خلال "موسم الرياض"، ومنها "3 أيام في الساحل" للفنان الكوميدي محمد هنيدي، و"علاء الدين" من بطولة أحمد عز، و"الملك لير" من بطولة يحيى الفخراني.

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