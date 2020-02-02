حيدر العبادي : لسنا طرفا في ترشيح “محمد علاوي” رئيساً للوزراء

2020/02/02 | 14:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ائتلاف النصر، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، أنه ليس طرفا في اختيار محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء.وذكر الائتلاف في بيان، انه “يجدد تأكيده بأنه ليس طرفا […]

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