واشنطن: سنعمل مع الحكومة الجديدة في العراق فور تشكيلها

2020/02/02 | 14:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السفارة الامريكية في بغداد، أمس السبت، بياناً بخصوص الإعلان عن تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء.وذكرت السفارة في بيان “تتطلب الظروف الراهنة في العراق والمنطقة وجود حكومة مستقلة […]

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