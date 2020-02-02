تظاهرات في لبنان احتجاجا على صفقة القرن

2020/02/02 | 14:42 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرت مجموعات حاشدة من الحراك الاحتجاجي، في محيط السفارة الأمريكية في عوكر شمال بيروت، رفضا لصفقة القرن التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء.ووسط انتشار أمني كثيف في محيط السفارة، وقطع كافة الطرق المؤدية إليها، ووضع أسلاك شائكة على الطريق الرئيسية عند ساحة الضبية، على بعد مئات الأمتار من السفارة، تحرك آلاف المتظاهرين رافعين أعلاما

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