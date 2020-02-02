2020/02/02 | 14:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاحد، منع دخول الوافدين الاجانب من الصين.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى , إنه “وضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دول العالم لمواجهة فيروس كورونا الجديد والتزاما منها بحماية مواطنيها من تأثيراته الكارثية وتداعياته السلبية على الصحة العامة وامن البلاد تقرر منع دخول الوافدين الاجانب من جمهورية الصين الشعبية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية تقرر منع دخول الوافدين الاجانب من الصين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية تقرر منع دخول الوافدين الاجانب من الصين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية تقرر منع دخول الوافدين الاجانب من الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).