مدونون وصحفيون يرصدون “تحديات ومواقف” أولية لرئيس الوزراء الجديد

2020/02/02 | 14:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجل مدونون واعلاميون، تحديات ونقاط عديدة بشأن رئيس الوزراء المكلف حديثا محمد علاوي، فيما اشاروا الى “اجراءات اولية” وسريعة يجب اتخاذها لاثبات خطابه وتعهداته.وتحدث المدونون عن اختبار علاوي، بمدى قدرته على تنفيذ ماتعهد به من فتح التحقيق بحق المتسببين بقتل وجرح الاف المتظاهرين.وتساءل مدونون من سيحكم العراق محمد علاوي […]

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