2020/02/02 | 14:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد العديد من سكان سان دييغو ولوس أنجلوس يوم 29 يناير/كانون الأول والمناطق المحيطة بها جسما فضائيا تحولت حطامه إلى كرات نارية أثناء سقوطه.وانتشرت فرضية بين السكان أن الجسم السماوي هو نيزك، كما سجلت جمعية النيزك الأمريكية في نفس اليوم 63 بلاغا عن سقوط جسم مشرق جنوب كاليفورنيا.وتداول المستخدمون مقطع فيديو على اليوتوب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظهور كرات نارية في سماء كاليفورنيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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