الزراعة تعلن تسويق أكثر من 45 مليون بيضة

2020/02/02 | 14:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، عن تسويق أكثر من 45 مليون بيضة مائدة اضافة الى مئات الأطنان من الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء في بغداد خلال شهر كانون الثاني الماضي.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاحد، إنه “تم تسويق أكثر من 45 مليون بيضة مائدة عن طريق 13 مشروعاً عاملاً في محافظة بغداد […]

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