شباب الطلبة يتوج بلقب بطولة شهداء العراق الكروية

2020/02/02 | 14:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج فريق الطلبة للشباب بكرة القدم بطلا لمنافسات بطولة شهداء العراق التي أقيمت برعاية وزارة الشباب والرياضة.وشهد اليوم الختامي للبطولة فوز الفريق الطلابي للشباب على فريق الجماهير الكربلائي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد وسجل أهداف شباب الانيق كل من مرتضى فريد وإبراهيم حمود.وحصل اللاعب مرتضى فريد على جائزة افضل لاعب في البطولة.وأقيمت […]

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