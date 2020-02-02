2020/02/02 | 14:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الأحد، إن بلادها سترسل 600 جندي إضافي لمحاربة المتشددين في منطقة الساحل الإفريقي جنوب الصحراء الكبرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا ترسل 600 جندي إضافي للساحل الإفريقي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا ترسل 600 جندي إضافي للساحل الإفريقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).