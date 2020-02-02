نائب عن بدر: علاوي لديه تجربة وخلفية جيدة بالإصلاح وتكليفه جاء منسجما مع المرحلة

2020/02/02 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف رئيس كتلة بدر البرلمانية حسن شاكر الكعبي، تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة، بأنه جاء منسجما مع المرحلة.

وأكد الكعبي، ان علاوي لديه تجربة وخلفية جيدة في الاصلاحات وادارة الامور الحيوية، والتي سيكون من بينها استكمال الاتفاقية مع الصين، لما لها من اهمية في دعم اقتصاد العراق والخدمات، إضافة الى الملفات الأخرى الصعبة وهي بسط الامن، وإعادة هيبة الدولة، وتلبية مطالب الجماهير والمرجعية بالإصلاح والقضاء على الفساد، مع تهيئة الارضية المناسبة أمنيا واقتصاديا لإجراء انتخابات مبكرة، مبينا ان البلد مر خلال الفترة السابقة بأوضاع حرجة وصعبة جدا، يقابلها مطالب شعبية ودعوات من المرجعية الرشيدة، لاختيار شخصية غير جدلية وقوية، وقادرة على تلبية مطالب الجماهير والعبور الى بر الأمان.

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