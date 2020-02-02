2020/02/02 | 14:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق قررت وزارة الداخلية، الأحد، منع دخول الوافدين الأجانب من جمهورية الصين الشعبية إلى العراق.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه “وضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دول العالم لمواجهة فيروس كورونا الجديد، والتزاما منها بحماية مواطنيها من تأثيراته الكارثية وتداعياته السلبية على الصحة العامة وامن البلاد، قررت وزارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الداخلية: منع دخول الأجانب الوافدين من الصين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الداخلية: منع دخول الأجانب الوافدين من الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).