إنفوجرافيك : بداية نارية في اول شهر من 2020 كادت ان تحرق العالم

2020/02/02 | 14:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ريم حمدان / كاد شهر يناير من العام الحالي 2020 بأحداث حسب ما وصف في “حرب عالمية ثالثة ” بدأت باغتيال شخصيات هامة كادت تشعل حربا كبيرة، وانتهت بإعلان الرئيس الأمريكي “صفقة القرن”.ونستعرض في إنفوجرافيك أبرز أحداث هذا الشهر : اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس […]

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