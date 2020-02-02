شاهد .. هتافات المتظاهرين ضد اتباع الصدر في المطعم التركي

2020/02/02 | 14:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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