الداخلية تمنع دخول الوافدين الاجانب من الصين إلى العراق

2020/02/02 | 14:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت وزارة الداخلية،الاحد، منع دخول الوافدين الاجانب من الصين إلى العراق.وقال الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا، في بيان ، انه "ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذها دول العالم لمواجهة فيروس كورونا الجديد والتزاما منها بحماية مواطنيها من تأثيراته الكارثية وتداعياته السلبية على الصحة العامة وامن البلاد ،قررت وزارة الداخلية منع دخول الوافدين الاجانب من جمهورية الصين الشعبية إلى العراق".

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