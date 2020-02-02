إلغاء تعيينات التربية الأخيرة في كركوك بعد شبهات فساد وتزوير حامت حولها

2020/02/02 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مقررة مجلس النواب، خديجة علي التركماني، الاحد (02 شباط 2020)، إلغاء تعيينات التربية الأخيرة في محافظة كركوك.

وذكر المكتب الإعلامي للتركماني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد وصول لجنة التربية النيابية المشكلة للنظر بأمر تعيينات كركوك

قررت اعادة فرز الاسماء المرشحة للتعيينات من جديد، واعتبار الأسماء المعلنة سابقاً ملغية".





وتابع البيان: "مما يسمح لكل شخص في كركوك او أطراف كركوك بالمنافسة حسب النقاط، وليس حسب سد الشواغر، وذلك باعتبار محافظة كركوك دائرة واحدة".

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة الداخلية العرقية، الأحد (02 شباط 2020)، منع دخول الوافدين الأجانب من دولة الصين إلى العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دول العالم لمواجهة فيروس كورونا الجد

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الاحد (02 شباط 2020)، فرض اجراءات احترازية في موقع شركة ZPEC)) الصينية شرق المحافظة.

وقال مدير اعلام الدائرة، فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فريق عمل مكون من اقسام الصحة ال

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، الأحد (02 شباط 2020)، بأن محتجين أقدموا على قطع الطرق الرابطة مع محافظة جنوبية ومحافظتين في الفرات الأوسط.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "متظاهرين قاموا بقطع الطرق الرابطة ب

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