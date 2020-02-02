العراق يمنع الوافدين من الصين من دخول أراضيه بسبب فايروس ’’كورونا’’

2020/02/02 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة الداخلية العرقية، الأحد (02 شباط 2020)، منع دخول الوافدين الأجانب من دولة الصين إلى ال...





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