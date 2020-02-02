2020/02/02 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

رأى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، أن الحكومة العراقية التي سيشكل...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أول موقف رسمي لحكومة كردستان بشأن تكليف علاوي بتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أول موقف رسمي لحكومة كردستان بشأن تكليف علاوي بتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).