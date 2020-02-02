تماشيا مع اجراءات دول العالم للوقاية من “كورونا”.. العراق يقرر عدم ادخال الوافدين الاجانب من الصين

2020/02/02 | 14:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاحد، عدم ادخال الوافدين الاجانب من الصين إلى العراق، وذلك تماشيا مع الاجراءات الوقائية ضد فيروس “كورونا” التي اتخذتها دول العالم.وقالت الوزراة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذها دول العالم لمواجهة فيروس كورونا الجديد والتزاما منها بحماية مواطنيها من […]

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