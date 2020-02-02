2020/02/02 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفض مؤشر البورصة في أول جلسة من جلسات الاسبوع، الاحد، بنسبة 0.40%​​​​​​​.

جرى خلال الجلسة تداول 1,1 مليار سهم بقيمة 1,06 مليار دينار.

خمسة أسهم ضغطت على أداء المؤشر تقدمها أسهم مصرف الائتمان بـ2.50% وأسهم فندق بغداد بـ2.44%.

ولم يخلُ المؤشر من الاسهم الرابحة اذ بلغت ثلاثة أسهم تقدمها أسهم الامين للتأمين بـ5.56% والامين العقارية بـ2.94%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البورصة تنخفض في جلسة الاحد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البورصة تنخفض في جلسة الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).