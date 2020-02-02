الأمم المتحدة تتخوّف من «تهاون» القضاء العراقي في محاكمة مسلحي داعش

2020/02/02 | 15:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق تتخوّف #الأمم_المتحدة مما تسميه بـ «أخطاء» أو «تهاون» #القضاء_العراقي أثناء محاكمة مسلحي تنظيم #داعش في #العراق.حيث أظهرت وثيقة صادرة عن بعثة المنظمة الدولية في #العراق، لما […]

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