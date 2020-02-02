نفط ميسان: إجراءات لمواجهة فايروس كورونا الوبائي في المواقع المشغلة من قبل الشركات الصينية

2020/02/02 | 15:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اكدت شركة نفط ميسان، اتخاذها كافة التدابير اللازمة لمواجهة فايروس كورونا الوبائي في المواقع النفطية التي تخضع للتطوير من قبل الشركات الصينية والشركات الثانوية العاملة بمعيتها في حقول الحلفاية وميسان.وقال إعلام الشركة في بيان اليوم “قامت الشركة ومن … Readmore

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