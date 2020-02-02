مردان، لم يرحمه القدر لكن لم يحرمه من تطوير موهبته

2020/02/02 | 15:04 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعداد_ ذياب غانم دون اتخاذ النزوح والابادة الايزيدية الاخيرة بنظر الاعتبار، ذاق مردان من مرارة الحياة وهو في ربيع عمره نظرا للظروف القاسية التي مر بها خلال السنوات الاخيرة، فكان بين سندان الابادة ومطرقة الظروف العائلية الخاصة ورغم ذلك تبنى تطوير موهبته ولم يهملها رغم المآسي التي مر بها.مردان الذي تمسك بالدراسة من …

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