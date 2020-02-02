حقوق الإنسان النيابية تدعو الحكومة إلى إعادة الطلبة العراقيين من الصين

2020/02/02 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الحكومة إلى إعادة طلبة الدراسات العليا العراقيين وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية إلى العراق.

وناشدت اللجنة في بيان الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة طلبة الدراسات العليا في مدينة ووهان الصينية مصدر فايروس كورونا بعد مناشدتهم التي وردت بخصوص إجلائهم مع عوائلهم وإنقاذهم والنظر بعين الإنسانية في مصيرهم كونهم محتجزين في منازلهم لأكثر من أسبوعين.

ودعت اللجنة السلطات والجهات المعنية إلى إغاثة الطلبة وعوائلهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودتهم مع الأخذ بنظر الاعتبار توفير الدعم اللوجستي في توفير الحماية الصحية التامة وإجراءات الفحوصات اللازمة لهم ولعوائلهم.

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