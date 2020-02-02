شوربة العدس تحمى من نزلات البرد وتقوى العضلات

2020/02/02 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العدس واحد من أهم الوجبات الغذائية الغنية بالفيتامينات والعناصر التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية ، كما أنها تحتوى على بعض العناصر التى تعزز صحة الجهاز المناعى، وتحمى الجسم من الاصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وحسب ما ذكره موقع spoonuniversity فإن العدس يحتوى على فيتامين أ، ب، ج، وكمية كبيرة من البروتينات والحديد، والألياف والبوتاسيوم، وبعض العناصر الأخرى.

وهناك فوائد عديدة لتناول شوربة العدس ومنها:

1:يحتوى العدس على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، وبالتالى ينصح بالإكثار من تناول شوربة العدس فى فصل الشتاء.

2:تناول شوربة العدس يساعد على التخسيس نظرا لاحتوائه على نسبة ضئيلة من السعرات الحرارية، كما انه يساعد على الشعور بالشبع.

3:يحتوى العدس على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والأمعاء ، وتعزيز صحة القولون والوقاية من الاضطرابات مثل الإمساك الإسهال وعلاج الالتهابات.

4:ينصح دائما بتناول العدس لعلاج فقر الدم ونقص الفيتامينات فى الجسم، وذلك لاحتوائه على قيمة غذائية كبيرة تساعد فى مد الجسم بالنشاط والحيوية والتخلص من فقر الدم.

5:تناول شوربة العدس يساعد فى علاج الالتهابات وخصوصا التهاب المفاصل الروماتيزمى، كما انه يعزز صحة العضلات والمفاصل ويحد من خطر الاصابة بمشاكل العظام والعضلات.

6: تناول العدس يعمل على تقليل نسبة الكولسترول فى الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من تصلب الشرايين.

7:ينصح الأم الحامل بتناول شوربة العدس نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية هامة لصحتها وصحة الجنين والوقاية من التشوهات الخلقية.

8:تناول شوربة العدس يعمل على تعزيز صحة الأسنان والوقاية من التهابات اللثة، لذللك ينصح بتناولها دائما وخصوصا للأطفال لتساعدهم على نمو الأسنان بشكل صحي.

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