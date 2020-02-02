وزارة الصناعة العراقية: توقف اكثر من 18ألف مشروع صناعي عن العمل لغاية نيسان الماضي

2020/02/02 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصناعة العراقية، عن توقف اكثر من ثمانية عشر ألف مشروعاً صناعياً عن العمل، بينما يعمل مئة واربعين معملًا في الشركات من إجمالي مئتين وسبعة وعشرين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مرتضى الصافي، إن عدد المشاريع الصناعية العاملة حتى شهر نيسان الماضي ، بلغت ألفين ومئتين واربعة وعشرين مشروعاً صناعياً، أما عدد المشاريع الصناعية كاملة التأسيس فقد بلغت اكثر من واحد وعشرين ألف مشروعاً صناعياً.

وأشار الصافي إلى اتخاذ إجراءات عديدة لمعالجة مشكلة الشركات الخاسرة منها، وإعادة الهيكلة وتقييم للخطوط الإنتاجية الموجودة ، وتطوير تلك التي تمتاز بالجدوى الاقتصادية، و معالجة مشكلة التضخم بالملاكات من خلال تفعيل مركز تنمية الأعمال.

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