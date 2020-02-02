الجيش التركي يرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود السورية

2020/02/02 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وأفادت وكالة الأناضول بأن قافلة تعزيزات تضم دبابات وناقلات جند مدرعة، وصلت قضاء ريحانلي المحاذي لمحافظة إدلب السورية, مشيرة الى أن القافلة توجهت باتجاه الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا، في دفعة ثانية من التعزيزات خلال الأيام الأخيرة.

وكان الجيش التركي قد أنشأ خلال الأيام الأخيرة ثلاث نقاط مراقبة جديدة في محيط مدينة سراقب بريف إدلب، في ظل استمرار قوات الجيش السوري في تقدمها باتجاه هذه المدينة الاستراتيجية.

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