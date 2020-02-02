2020/02/02 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران براين هوك، إن طهران تواصل تصعيدها النووي مما يشكل تهديدا على السلام والأمن في العالم.

وأكد هوك في تصريح، أن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب تطورات البرنامج النووي الإيراني، مشددا على أن النظام الإيراني فاسد ويحرم شعبه من ثروات بلادهم ويتلاعب بالمساعدات الدولية ويخصصها لأغراضه الخاصة.

وأضاف أن النظام الإيراني استخدم سياسة الابتزاز النووي لسنوات طويلة، وعلى المجتمع الدولي الانتباه لخطورة تطوير طهران لنظامها النووي، لافتا الى أن واشنطن تواصل مهمة حماية الملاحة البحرية في الخليج لمواجهة الاعتداءات الإيرانية.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هوك: النظام الإيراني استخدم سياسة الابتزاز النووي لسنوات طويلة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هوك: النظام الإيراني استخدم سياسة الابتزاز النووي لسنوات طويلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).