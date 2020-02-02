الشيخ نعيم قاسم: لا مكان لإسرائيل على كل تراب فلسطين

2020/02/02 | 15:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد نائب الأمين العام ل​حزب الله​ سماحة ​الشيخ نعيم قاسم​ على ان “​صفقة القرن​ صفقة باطلة فاشلة لا قابلية لها للحياة، أرادها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لأجل ​الانتخابات​ في ​أميركا​ ومن أجل أن يرفع أسهم ​بنيامين نتانياهو​ في داخل ​فلسطين​ المحتلَّة.وأكد الشيخ نعيم قاسم أنَّ ​الشعب الفلسطيني​ المقاوم وشعوب المنطقة ​المقاومة​ المجاهدة لن تمرر […]

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