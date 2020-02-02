ستيفن هيكي يبحث مع زيدان الدعم البريطاني لتطوير القدرات الإعلامية في مجلس القضاء الأعلى

2020/02/02 | 15:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع السفير البريطاني ستيفن هيكي تطوير القدرات الاعلامية في مجلس القضاء الاعلى.وذكر بيان للمجلس ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث مع السفير البريطاني الدعم المقدم من المملكة المتحدة في تطوير القدرات … Readmore

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