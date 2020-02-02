شاهد : الجمهور يحتفل بعيد ميلاد “محمد هنيدي” الـ 55 بطريقة كوميدية

2020/02/02 | 15:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ “والله يا نجم من واحنا صغيرين أتربينا علي أفلامك” ، هكذا هنأ الفنان المصري أحمد فهمي، الفنان محمد هنيدى ، بعيد ميلاده الـ 55 ، ليمازحه هنيدي قائلا :” من وأحنا صغيرين؟ والله ما أتربيت”.حيث إحتفل الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعى بعيد ميلاد الفنان محمد هنيدي ، أمس السبت ، […]

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