الاولوية في العراق بعد تكليف علاوي برئاسة الحكومة؟

2020/02/02 | 15:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب في البرلمان العراقي ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يحظى بتأييد واسع من قبل ساحات التظاهر، مشيرا إلى أن أكثر من 60 نائباً في البرلما...

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