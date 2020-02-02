"محادثة نصية" لموقف علاوي من رواتب موظفي كوردستان

2020/02/02 | 15:43 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي خلال تكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة – صورة: رئاسة الجمهورية

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