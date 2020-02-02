2020/02/02 | 15:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق دعا زعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر إلى ضرورة وجود تنسيقٍ بين أصحاب القبعات الزرق (وهم أنصار كتائب سرايا السلام) وبين القوات الأمنية لإنهاء الاحتجاجات في البلاد.وغرّد “الصدر” مبتدئاً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصّدر يتحدّى المتظاهرين ويدعو لإنهاء الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصّدر يتحدّى المتظاهرين ويدعو لإنهاء الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).