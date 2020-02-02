صحة مطار بغداد تكشف إجراءاتها لفحص الوافدين من الصين

2020/02/02 | 15:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير المركز الصحي في مطار بغداد الدولي ليث اللبان عن الإجراءات الصحية في المطار لفحص الوافدين من الصين.

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