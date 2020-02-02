دزئي: نأمل بأن يحظى علاوي بإجماع يمكنه من العودة بالعراق الى مساره الصحيح

2020/02/02 | 15:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد مسؤول العلاقات الخارجية بحكومة إقليم كردستان سفين دزئي، على ضرورة التزام الحكومة الاتحادية المقبلة، بتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات بين بغداد وأربيل.

وأوضح دزئي في تصريح، علق من خلاله على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، أوضح ان الأخيرة ستكون متممة لحكومة عبد المهدي، مبينا ان الطرفين الكردي أو السني سيقبلان بالحكومة الجديدة، بوجود اجماع شيعي عليها.

وأعرب دزئي عن أمله بالتوصل الى إجماع بين الكتل الشيعية، لتشكيل الحكومة والعودة بالعراق إلى مساره الصحيح، ليتمكن من اجتياز التوترات والتظاهرات والأوضاع المأساوية التي يعيشها، والتوجه نحو تقديم الخدمات وتحقيق مطالب المتظاهرين.

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