محمد توفيق علاوي رئيسا للحكومة المقبلة والانتخابات المبكرة ومحاربة الفساد اكبر التحديات امامه

2020/02/02 | 15:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد بترك تكليفه في حال حاولت الكتل فرض مرشحيها للوزارات عليه وعد في رسالة مفتوحة وفيلم تسجيلي بكشف قتلة المتظاهرين واحالتهم الى القضاء المحرر السياسي: تعهد المكلف برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي بمحاسبة المجرمين والمعتدين على المتظاهرين والقوات الأمنية، بعد تكليف رئيس الجمهورية برهم صالح له امس بتولي رئاسة الحكومة المقبلة، وفيما وعد بأن دماء ...

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