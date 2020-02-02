لا قيادة للثورة والتهديدات لن تثنينا عن المواصلة

2020/02/02 | 15:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو التحرير في بيان: بغداد ـ الصباح الجديد: اصدر متظاهرو ساحة التحرير امس السبت، بياناً اوضحو فيه عدة نقاط كانوا قد اكدوا عليها في مرات سابقة ، مؤكدين ان الساحة بيت للعراقيين الساخطين جميعاً على ما وصل اليه حال وطننا”.وقال المتظاهرون في بيان تابعته الصباح الجديد: “استجابةً للمتغيرات الحالية في وطننا وفي ساحات الاعتصام ...

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