مظهر محمد صالح : التسهيلات الائتمانية والاستثمارات في مؤتمر الكويت كانت مجرد تعهدات

2020/02/02 | 15:52 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح أن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق المنعقد عام 2018 دعم العراق معنوياً فقط.وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن “العراق قدم كلفة إعادة الإعمار للخسائر التي أحدثها الإرهاب الداعشي والتي تقدر بـ 88 مليار دولار، فضلاً عن أنه ...

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