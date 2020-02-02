2020/02/02 | 15:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية، الأحد، أن وزير الخارجية البلجيكي فيليب اوفت سيزور بغداد غدا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، إن "غدا الاثنين سيعقد لقاء ثنائي في مبنى وزارة الخارجية ببغداد لوزير الخارجية محمد علي الحكيم ونظيره البلجيكي فيليب اوفت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية البلجيكي يزور بغداد غدا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية البلجيكي يزور بغداد غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).